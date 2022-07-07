У Зеленского прокомментировали отставку Джонсона

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Офисе Президента поблагодарили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сегодня объявил о своей отставке, за то, что всегда поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, сообщает УНН.

Цитата



«Быть лидером – это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером — это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо Борис Джонсон за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержке Украины», - написал он.



Детали



По его словам, именно благодаря Борису Джонсону у Украины есть все для эффективной обороны против российской армии, включая оружие, партнерство и коалицию.



«Сложные времена – это возможность отказаться от стереотипов от того, что вчера было нормально, как нам казалось. К сожалению, вот вся нормальность со вчерашнего дня вот вся «риал политик» привели к тому, что монстр проявил свои худшие черты. Монстр пришел в суверенное государство и начал здесь все разрушать и массово убивать людей. Господин Джонсон – человек, который сразу стал называть вещи своими именами, который сразу предложил глобальной политике изменить принципы и стать более ответственным, и не делать вид, что это какая-то маленькая конфликтная ситуация», - заявил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас весь цивилизованный мир находится на проукраинских позициях.

«Именно благодаря господину Джонсону мы понимаем, что победа – это действительно символ будущего в Украине. Победа будет за нами. Именно поэтому мы очень благодарны нашим партнерам, господину Джонсону за то, что имеем возможность эффективно выполнять свою работу, - резюмировал он.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг объявил об отставке.

Борис Джонсон обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.