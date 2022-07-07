Правительство в скором времени представит список партнеров, которые будут способствовать восстановлению украинских общин – Шмыгаль

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина представила на Конференции в Лугано карту регионов с предложениями многих партнеров государства присоединяться к восстановлению. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Кабмин представит обновленный перечень партнеров, которые будут способствовать восстановлению наших общин, передает УНН.

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“Во время Конференции в Лугано мы презентовали карту регионов с предложениями многих наших партнеров присоединяться к восстановлению. Получили отзывы и предложения и теперь будем совместно работать, чтобы окончательно финализировать региональный параметр восстановления. В ближайшее время мы представим обновленный перечень партнеров, которые будут способствовать восстановлению наших общин”, – сказал он.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что у Украины есть договоренности с международными партнерами по получению до конца года 29 млрд долларов США на восстановление.

План восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.