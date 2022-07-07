Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,3013 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6195

В Украине усилят оснащение оборонно-промышленного комплекса

В Украине усилят оснащение оборонно-промышленного комплекса

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании утвердил порядок обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса специальными средствами технологической оснастки. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Сообщается об утверждении порядка обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса специальными средствами технологической оснастки, техническими средствами, оборудованием и другим имуществом, необходимым для подготовки производства (проведения ремонта, модернизации) вооружения, военной или специальной техники, снаряжения или боеприпасов на условиях финансового лизинга.

Дополнение

В одном из своих обращений Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главной задачей государства является обеспечение украинских воинов самым современным оружием.

Источник: УНН
Теги: оборона, промышленность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.