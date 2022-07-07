В Украине усилят оснащение оборонно-промышленного комплекса

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании утвердил порядок обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса специальными средствами технологической оснастки. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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Сообщается об утверждении порядка обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса специальными средствами технологической оснастки, техническими средствами, оборудованием и другим имуществом, необходимым для подготовки производства (проведения ремонта, модернизации) вооружения, военной или специальной техники, снаряжения или боеприпасов на условиях финансового лизинга.

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В одном из своих обращений Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главной задачей государства является обеспечение украинских воинов самым современным оружием.