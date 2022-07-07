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Кабмин заморозил любое повышение тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства

Кабмин заморозил любое повышение тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании принял решение о замораживании любого повышения тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Имеем сегодня ряд важных решений. Одно из них - о замораживании любого повышения тарифов, которые находятся в сфере ответственности правительства. Это, в частности, касается тарифов на электроэнергию. Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

Детали

По словам премьера, для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной поставки Кабмин утвердил постановление о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, экспортируемых в Европейский Союз.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - добавил он.

Дополнение

В мае сообщалось, что в Украине планируют заморозить тарифы на коммунальные услуги.

Источник: УНН
Теги: тарифы, коммунальные услуги, Денис Шмыгаль
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