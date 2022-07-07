В Украине появится "Центр повышения квалификации службы занятости"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании одобрил создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости". Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Предусмотрено создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости" с отнесением его в сферу управления Минэкономики и реорганизацию Института подготовки кадров государственной службы занятости путем присоединения его к указанному учреждению последипломного образования.

Дополнение

Команда Министерства образования и науки Украины в рамках всеукраинского проекта по профориентации и построению карьере, состоящий из 5 главных шагов, предлагает профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта.