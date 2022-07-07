Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,3013 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10545

В Украине появится "Центр повышения квалификации службы занятости"

В Украине появится "Центр повышения квалификации службы занятости"

КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании одобрил создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости". Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали 

Предусмотрено создание учреждения последипломного образования "Центр повышения квалификации службы занятости" с отнесением его в сферу управления Минэкономики и реорганизацию Института подготовки кадров государственной службы занятости путем присоединения его к указанному учреждению последипломного образования.

Дополнение

Команда Министерства образования и науки Украины в рамках всеукраинского проекта по профориентации и построению карьере, состоящий из 5 главных шагов, предлагает профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.