До конца года Украина получит еще 20 млрд долларов помощи от международных партнеров – Шмыгаль

КИЕВ. 7 июля. УНН. До конца текущего года Украина получит около 20 миллиардов долларов помощи и поддержки от международных партнеров. Об этом во время интервью в эфире национального телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"У нас есть понимание, что до конца года у нас будет еще ориентировочно около 20 млрд долларов помощи и поддержки от наших партнеров", - отметил премьер-министр.

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Он добавил, что к началу конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Лугано (Швейцария), была подписана договоренность с партнерами о предоставлении 26,7 млрд долларов, часть из которых государство уже получило.

Дополнение

Во время конференции в Лугано создана декларация, в которой главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. В частности, известно о создании координационной платформы для подготовки и реализации плана обновления и развития страны.