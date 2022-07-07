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Джонсон назвал Зеленского "героем" после речи об отставке

Джонсон назвал Зеленского "героем" после речи об отставке

КИЕВ. 7 июля. УНН. Борис Джонсон провел телефонный разговор с Президентом Владимиром Зеленским и назвал украинского лидера "героем" после своей отставки с поста лидера консерваторов, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Как сообщается, Зеленский поблагодарил Джонсона за его "решительные действия" по оказанию помощи Украине после российского вторжения.

Джонсон сказал, что в Великобритании существует "непоколебимая межпартийная" поддержка Украины, и пообещал, что помощь в обороне нашей страны будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Звонок между двумя лидерами состоялся в четверг днем.

Представительница Даунинг-стрит, на которую ссылается The Independent, сказала что премьер-министр завершил разговор, похвалив президента Зеленского, и сказав: "Вы герой, все вас любят".

Напомним

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.

Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.

Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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