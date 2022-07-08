Зеленский выступит перед парламентом Словении

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сегодня, 8 июля, выступит по видеосвязи перед парламентом Словении, передает УНН.

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"Продолжу серию обращений в европейские парламенты – в очереди Словения", - сказал он.

Зеленский также добавил, что сегодня будет много внутриукраинских новостей.

"Впереди очень содержательный день", – заверил глава государства.

Напомним

Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты (БМП) М80А югославского производства.