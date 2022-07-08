Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 -0,0015 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
В Украине может произойти всплеск заболевания COVID-19 - эпидемиолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5940

Зеленский выступит перед парламентом Словении

Зеленский выступит перед парламентом Словении

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сегодня, 8 июля, выступит по видеосвязи перед парламентом Словении, передает УНН.

Цитата 

"Продолжу серию обращений в европейские парламенты – в очереди Словения", - сказал он.

Зеленский также добавил, что сегодня будет много внутриукраинских новостей.

"Впереди очень содержательный день", – заверил глава государства.

Напомним

Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты (БМП) М80А югославского производства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Словения, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.