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Подоляк: мантра путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида

Подоляк: мантра путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 июля. УНН. Заявление российского диктатора владимира путина о "войне до последнего украинца" является еще одним доказательством продуманного российского геноцида. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - говорится в сообщении.

Контекст 

Диктатор россии владимир путин в четверг 7 июля выступил с предупреждением Запада и Украины, заявив, что война может затянуться до тех пор, пока "не останется последний украинец".

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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