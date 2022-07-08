Участники саммита G20 отказались от общей фотосессии из-за лаврова – СМИ

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) на встрече на Бали отказались фотографироваться вместе с главой мид рф сергеем лавровым. Об этом сообщило агентство Kyodo, информирует УНН.

Цитата

"По словам источников, осведомленных в этом вопросе, в качестве меры, демонстрирующей враждебность к россии, традиционное групповое фото министров не сделали", – говорится в сообщении.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для российских представителей саммит G20 на Бали (Индонезия) должен стать коридором позора.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что нельзя позволить россии использовать встречу G20 как "трибуну" из-за ее войны в Украине.