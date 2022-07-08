Посольство Бельгии возобновит работу в Киеве

КИЕВ. 8 июля. УНН. В понедельник, 11 июля, посольство Бельгии возобновит свою работу в Киеве. Новым послом станет Петер Ван Де Вельде, который сменил Акселя Ленартса, поскольку у последнего завершался срок полномочий. Об этом сообщает Euractiv, информирует УНН.

Детали

В конце июня правительство объявило о возобновлении работы посольства Бельгии в середине июля, идя по пути подавляющего большинства стран-членов ЕС, возобновивших роботу своих посольств в украинской столице в течение последних нескольких недель.

Как только бельгийская дипломатическая команда, помогающая новому послу, прибудет в Киев, местный персонал постепенно возобновит работу.

Цитата

«Открытие нашего посольства должно позволить более тесные связи с украинскими властями, в частности в контексте ситуации с безопасностью и заявки Украины на членство в ЕС. Это важный знак устойчивости и поддержки украинцам. Это возвращение наших дипломатических команд в Киев также важно для восстановления Украины, в котором бельгийские компании играют важную роль», - подчеркнул премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Дополнение

Австралия рассматривает вопрос о возобновлении работы своего посольства в Киеве. По словам премьер-министр Австралии Энтони Албаниза, о возобновлении работы посольства появится больше информации в ближайшие дни или недели.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что возвращение к работе посольств это очень важный шаг, а также добавил, что каждое новое посольство, возвращаемое в Киев, является свидетельством веры в нашу победу.