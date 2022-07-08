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Кулеба призвал лидеров G20 к глобальному ответу на агрессию рф

Кулеба призвал лидеров G20 к глобальному ответу на агрессию рф

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20) призвал к решительному глобальному ответу на агрессию рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.

Цитата

"Выступил сегодня на встрече министров G20 и призвал к решительному глобальному ответу на российскую агрессию, которая угрожает миру продовольственным и энергетическим кризисами. Поставить россию на ее место является глобальным вызовом номер один, и сегодняшняя встреча это подтвердила", – отметил Кулеба.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для российских представителей саммит G20 на Бали (Индонезия) должен стать коридором позора.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что нельзя позволить россии использовать встречу G20 как "трибуну" из-за ее войны в Украине.

Источник: УНН
Теги: G20
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