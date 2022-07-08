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"Это крутой сигнал": Зеленский заявил, что хотел бы видеть Байдена в Украине

"Это крутой сигнал": Зеленский заявил, что хотел бы видеть Байдена в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 июля. УНН. Владимир Зеленский хотел бы, чтобы президент США Джо Байден приехал в Украину. Это стало бы крутым сигналом того, что американский лидер не боится российского диктатора владимира путина и верит в победу Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN, передает УНН.

Цитата

“Украинцы поддерживают Соединенные Штаты. И рейтинг доверия украинцев к США очень высокий. Такой высокий, как и к Британии, и к Польше, и к Балтийским государствам. Поэтому приезды лидеров таких государств, которых считают украинцы не просто партнерами, а настоящими друзьями, – это крутой сигнал, что Соединенные Штаты не только поддерживают, а реально верят в победу и не боятся россии. Несмотря на то, что прилетают ракеты, они приезжают, не боятся путина. Потому что это один лидер одного государства, а мир гораздо больше. Поэтому такие сигналы мы поддерживаем”, – отметил Зеленский.

Добавим

По словам Зеленского, американский лидер должен был приехать в Украину, однако есть моменты безопасности.

Напомним

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN пригласил Байдена приехать в Украину.

Президент США, отвечая на вопросы журналистов, собирается ли он посетить Киев, сообщил, что "пока не знает".

В Белом доме отметили, что рассматривают возможность визита высокопоставленного представителя США в Украину для демонстрации солидарности с Зеленским, но не Байдена. Это связано с вопросами безопасности.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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