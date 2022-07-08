Кулеба на G20: россия играет с миром в "голодные игры"

КИЕВ. 8 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на саммите "Группы двадцати" заявил, что россия играет с миром в "голодные игры", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кулеба отметил, что международное сообщество не имеет права разрешать россии шантажировать мир высокими ценами на энергоносители, голодом и угрозами безопасности.

Военно-морская блокада россией украинских портов "уже разрушила глобальные цепи поставок продовольствия и губительно влияет на глобальную продовольственную безопасность", добавил он.

"россия, по сути, играет с миром в голодные игры, одной рукой поддерживая военно-морскую блокаду украинских портов, а другой перекладывая вину за это на Украину. рф рассматривает зависимость других стран от любого вида ресурсов как слабость и приглашение использовать эту зависимость как рычаг давления в ее пользу", - заявил министр.

Кулеба сказал, что Украина в течение десятилетий играла важную роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире, но сейчас "испытывает нападения, бомбардировки и разграбления со стороны российских преступников".

Напомним

Как писал УНН, Кулеба во время онлайн-выступления на саммите "Группы двадцати" призвал к решительному глобальному ответу на агрессию рф.