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Украине нужно развивать свою систему ПВО – Резников

Украине нужно развивать свою систему ПВО – Резников

КИЕВ. 8 июля. УНН. «Железный купол» не защищает от крылатых ракет, поэтому нам необходимо развивать свою систему ПВО. Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«Все мы знаем успешный пример обороны Израиля, который имеет «Железный купол». Но даже «Железный купол» не защищает на 100%, он защищает более чем на 80%. Однако, от крылатых баллистических ракет «Железный купол» не защищает. Есть другие системы ПВО. поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО или получать ее в том числе и от наших партнеров. Конечно, это вопрос не сегодняшний, но у нас и сегодня уже есть защита нашего неба. Да, она не идеальна, но достаточно большое количество ракет мы сбиваем. Вражеские самолеты над нашим небом уже не летают», – сообщил Резников.

Он также добавил, что сегодня Украина ежемесячно тратит годовой бюджет на оборону. Кроме того, в настоящее время государственный бюджет не получает ежемесячно 5 миллиардов долларов. Поэтому для бизнеса необходимо работать, предоставлять рабочие места и платить налоги. Это очень важно для нашей победы.

Напомним

На конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что следует сократить присутствие государства в экономике, чтобы произошел экономический рост Украины.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Алексей Резников
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