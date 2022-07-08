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Рада сделала шаг к упрощению порядка вывоза ребенка за границу одним из родителей

Рада сделала шаг к упрощению порядка вывоза ребенка за границу одним из родителей

КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины (регистр. № 6️146 от 07.10.2021)» - написал Мельничук.

Детали

По его словам, проектом закона предусмотрено следующее:

  • определяется четкий перечень оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей разрешается без согласия второго родителя;
  • предполагается, что согласие одного из родителей на временный выезд ребенка будет действовать в течение трех лет;
  • вводится возможность оформления такого согласия в электронной форме без нотариального удостоверения;
  • устанавливается обязанность внесения нотариусом сведений в случае удостоверения им согласия на временный выезд ребенка в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Дополнение

В Раде предлагают расширить категорию мужчин, которым можно выезжать за границу.

Источник: УНН
Теги: дети
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