Украина надеется выйти на уровень положительного результата: Зеленский о переговорах по членству в ЕС во время председательства Словении

КИЕВ. 8 июля. УНН. Украина надеется выйти на уровень положительного результата в переговорах по членству Украины в ЕС во время словенского председательства в Европейском Союзе. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Словении, пишет УНН.



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"От 24 февраля Европа сосредоточилась именно на том, что имеет ценность, и это дало за несколько месяцев прогресс, которого не было десятки лет. Европа объединена как никогда. Европа субъектна как никогда. Европу ждет будущее, которое даст стабильность, как никогда раньше, но все это возможно только вместе с Украиной, и я верю, что когда придет время словенского председательства в Европейском Союзе, мы обеспечим выход на еще один фундаментальный уровень в наших отношениях – на уровень положительного результата в переговорах по членству Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

Детали

Во время своего выступления он отметил, что, несмотря на попытки россии сорвать такие меры, выступление Зеленского встречает уже двадцать четвертый парламент из двадцати семи стран Европейского Союза.

"Я хочу поздравить вас с этим очевидным свидетельством того, что россия потеряла влияние в Евросоюзе. Факт остается фактом: большинство стран Евросоюза неподвластно управлению из россии. И это – новая политическая реальность в Европе, которой мы достигли все вместе – каждая страна, выступившая в защиту нашей общей свободы", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что чуть более двух недель назад Европейский Совет поддержал решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Никто сейчас не скажет, сколько времени будет продолжаться наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского Союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда остается фактом", - говорит Зеленский.

"Именно поэтому россия начала широкомасштабное наступление на Европу с Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому россия неизбежно проигрывает, потому что Европу не расколоть, не разделить на частицы, как это было раньше. Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже вскоре – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского Союза", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Европейский совет принял историческое решение, предоставив Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.