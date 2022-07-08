Зеленский рассказал, как россия пыталась сорвать его выступления в европейских парламентах

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия пыталась сорвать его видеообращения к парламентам стран Евросоюза. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления перед парламентом Словении, пишет УНН.

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"Я благодарен всем странам Европейского Союза, в которых произошли такие мои обращения. Мы знаем, что россия пыталась сорвать их, пыталась привлечь разные свои связи – политические, дипломатические, даже бизнесовые. Они в москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы и такой коммуникационной активности", - заявил Зеленский.

По словам президента, россияне угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит.

“Но вот уже 24 парламента из 27 стран Европейского Союза! И я хочу поздравить вас с этим очевидным свидетельством того, что россия потеряла влияние в Евросоюзе. Факт остается фактом: большинство стран Евросоюза не подвластны управлению из россии. И это – новая политическая реальность в Европе, которую мы достигли все вместе – каждая страна, которая выступила в защиту нашей общей свободы", - добавил глава государства.

Напомним

Ранее УНН анонсировал, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июля, выступит по видеосвязи перед парламентом Словении.