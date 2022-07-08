Важно сохранить транзит газа из россии на время войны – Макогон

КИЕВ. 8 июля. УНН. Для Украины важно сохранить транзит голубого топлива из россии на время войны, ведь пока он происходит, россияне не уничтожают целенаправленно газотранспортную инфраструктуру государства. Об этом рассказал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, которого цитирует пресс-служба Оператора, пишет УНН.

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«Если не будет транзита – мы уменьшим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча. Для нас важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне не уничтожают целенаправленно нашу газотранспортную инфраструктуру, как НПЗ или железнодорожную инфраструктуру. Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям», – рассказал Макогон.

Детали

На сегодняшний день, по его словам, «Газпром» использует менее 40% от забронированных, согласно контракту, мощностей украинской ГТС.

Способность системы – примерно в восемь раз больше, утверждает глава ОГТСУ.

Напомним

С целью сохранить украинскую газотранспортную инфраструктуру от уничтожения российскими оккупантами Оператор ГТС Украины обратился в Минэкономики ФРГ и немецкому Регулятору с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные «Северному потоку-1».

В случае остановки или ограничения транзита через «Северный поток-1» российская сторона до полного ввода эмбарго на российский газ будет вынуждена транспортировать газ по украинскому маршруту.