Пентагон анонсирует новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: туда войдут 4 HIMARS-а

КИЕВ. 8 июля. УНН. США предоставят Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности. Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как сообщается, последний пакет помощи оценивается в 400 миллионов долларов и финансируется только из ассигнований, что означает, что США отправляют оружие непосредственно из американских запасов вооружений.

Пакет на 400 миллионов долларов включает:

- четыре дополнительных HIMARS и дополнительные боеприпасы для них;

- три тактических автомобиля для "восстановления оборудования, поддержки украинских усилий по ремонту, пополнения запасов по мере продолжения боя";

- 1000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов;

- боеприпасы;

- противобатарейные системы;

- запасные части и другое оборудование.

1000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые США предоставляют Украине в этом пакете, являются "новым типом" боеприпасов, которые США ранее не предоставляли Украине, добавил чиновник.

США предоставили Украине в общей сложности 12 систем HIMARS, а также четыре дополнительные системы, сказал чиновник.

Сообщения о том, что россияне уничтожили две системы HIMARS, являются ложными, добавил представитель Пентагона.

"Те, что уже были предоставлены, полностью учтены. Украинцы все еще используют их в бою", - сказал чиновник.

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