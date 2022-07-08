Пентагон анонсирует новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: туда войдут 4 HIMARS-а
КИЕВ. 8 июля. УНН. США предоставят Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности. Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как сообщается, последний пакет помощи оценивается в 400 миллионов долларов и финансируется только из ассигнований, что означает, что США отправляют оружие непосредственно из американских запасов вооружений.
Пакет на 400 миллионов долларов включает:
- четыре дополнительных HIMARS и дополнительные боеприпасы для них;
- три тактических автомобиля для "восстановления оборудования, поддержки украинских усилий по ремонту, пополнения запасов по мере продолжения боя";
- 1000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- боеприпасы;
- противобатарейные системы;
- запасные части и другое оборудование.
1000 снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые США предоставляют Украине в этом пакете, являются "новым типом" боеприпасов, которые США ранее не предоставляли Украине, добавил чиновник.
США предоставили Украине в общей сложности 12 систем HIMARS, а также четыре дополнительные системы, сказал чиновник.
Сообщения о том, что россияне уничтожили две системы HIMARS, являются ложными, добавил представитель Пентагона.
"Те, что уже были предоставлены, полностью учтены. Украинцы все еще используют их в бою", - сказал чиновник.
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