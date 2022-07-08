Кая Каллас уходит с должности премьер-министра Эстонии

КИЕВ. 8 июля. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своей отставке. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Кая Каллас заверила, что партия Isamaa (Отечество) не требовали ее отставки. Хотя члены политической партии Isamaa неоднократно заявляли, что присоединятся к коалиции, когда Каллас уйдет с поста премьер-министра.

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"Это предложение я сделала сама, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума", — сказала Каллас.

Сообщается, что после долгих переговоров партии "Реформаты", "Родина" и "Социал-демократы" решили сформировать новую коалицию.

Сама Каллас написала о новой коалиции в своем Facebook.

"Состоялись долгие и детальные переговоры, но сегодня вечером мы пришли к соглашению — Партия реформ формирует новую коалицию с Партией Отечества и социал-демократами", — написала она.

Дополнение

Кая Каллас с начала масштабного вторжения рф поддерживала Украину. Она говорила, что лидерам Евросоюза нет смысла разговаривать с президентом рф владимиром путиным, если они действительно хотят, чтобы он почувствовал себя изолированным.

Также она призвала партнеров не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давить на россию.

Добавим

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.