Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему его визит в Киев был отменен - Spiegel

КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время телефонного разговора между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером последний требовал объяснений, почему его визит в Киев в апреле был отменен Офисом Президента. Подробности разговора публикует Der Spiegel, сообщает УНН.

Детали

Как пишет издание, изначально о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. Глава Офиса Президента Андрей Ермак положительно отреагировал на предложение, одобрив такую идею.

Но за день до того, как Штайнмайер должен был ехать в Киев, Ермак вызвал посла Польши с просьбой не брать Штайнмайера в Украину. В это же время Зеленский отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал его "несколько часов".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен получила ноту, в которой отмечалось, что визит немецкого президента в Киев был бы "более содержательным и приемлемым", если бы он приехал отдельно от других лидеров. Берлин возмутился таким заявлением, публично высказавшись об этом. Однако, по информации Spiegel, немецкая сторона сразу решила “разрядить обстановку”.

Внешнеполитический советник Штайнмайера, через украинского посла Андрея Мельника, договорился о телефонном разговоре с Зеленским. 5 мая, когда состоялся разговор, публично сообщалось, что стороны достигли взаимопонимания. Как утверждает Spiegel, Зеленский в начале разговора извинился перед Штайнмайером, заявив, что произошло "значительное недоразумение", и предложил последнему приехать в Украину на 8 мая.

Однако его коллега потребовал сначала "обсудить прошлое" и получить объяснение отмененному визиту. Когда Зеленский заявил, что не знал о ситуации, Штайнмайер ответил, что владеет всеми документами, которые подтверждают обратное. Только после третьего вопроса Штайнмайера о причинах отмены его визита в Украину он якобы услышал удовлетворительный ответ и предложил "оставить тему".

"Некоторые в офисе президента Германии до сих пор удивлены настойчивостью, с которой обычно осторожный Штайнмайер говорил с украинцем. Но в то же время горды, что их руководитель не проглотил унижения из-за того, что его не пригласили", – отмечает Spiegel.

Напомним

В середине апреля Офис Президента Украины отменил визит лидера Германии Франко Вальтера Штайнмайера в Киев. Причиной называли тесные связи Штайнмайера с россией в последние годы.

После этого посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц, с которым высшее руководство намерено обсудить перспективы поставки тяжелого вооружения в Украину. Однако сам канцлер заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Штайнмайера. Однако впоследствии таки посетил страну.