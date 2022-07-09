Рада одобрила новый закон о регулировании выбросов в воздух

КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект №5339 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Что предусматривает закон, сообщили в Минсреды, передает УНН.

“За” проголосовали 255 народных депутатов.

Детали

Документ изменяет алгоритм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в вопросах выдачи разрешений на выбросы и контроля за загрязнением воздуха.

Законопроект разработан с целью уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу. Предполагается обязать предприятия самостоятельно контролировать собственные выбросы и в определенный срок добиться их сокращения.

Что изменится

Прежде всего будет усовершенствована разрешительная система. В законе:

определили четкий перечень документов, необходимых для получения разрешений;

разрешительную процедуру перевели в онлайн-формат. Это позволит бизнесу отказаться от бумаг и практики бесконечных путешествий в ЦНАПы или Минсреды.

обеспечили участие общественности в принятии решений. Кроме того, онлайн-платформа позволит пошагово отслеживать получение разрешения предприятием.

"Действующая процедура получения разрешения на выбросы в атмосферный воздух давно устарела и нуждалась в кардинальных решениях. Чтобы сделать ее максимально прозрачной, необходимо вводить онлайн-формат, открывать доступ к информации каждому. С принятием закона имеем все основания запустить электронный модуль «е-Повітря» как часть Единой национальной онлайн-платформы ЭкоСистема", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.

"Что не менее важно, принятый закон содержит норму о необходимости создания региональных программ по улучшению состояния окружающей среды. Они станут основой для организации мер по ее восстановлению в областях после войны", - добавили в министерстве.

Кроме того, закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха и вводит обязательные автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ или, так называемый "контроль на трубе", указали в Минсреды.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за введение комплексной термомодернизации зданий.