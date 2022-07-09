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В Украине определили основные принципы восстановления и развития территорий

В Украине определили основные принципы восстановления и развития территорий

КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №5323, предусматривающий комплексное усовершенствование государственной региональной политики и учитывающий вызовы, представшие перед громадами и регионами в связи с военной агрессией российской федерации. Об этом информирует Министерство развития громад и территорий, передает УНН.

Детали

Законопроект, как указано, учитывает европейский подход, в том числе и по определению функциональных типов территорий при планировании их развития.

В частности, вводится План восстановления и развития регионов — комплексный документ для восстановления и развития регионов и громад.

Его реализация, как ожидается, позволит ускорить восстановление объектов инфраструктуры, жилищного и общественного назначения, а также обеспечит возвращение в регион людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Среди ключевых изменений:

  • внедрение трехуровневой, эффективной и прозрачной системы стратегического планирования: государственная стратегия — региональные стратегии — стратегии громад;
  • определены четыре функциональных типа территорий для восстановления и стимулирования развития регионов:
    • территории восстановления;
    • полюса экономического роста;
    • территории с особыми условиями для развития;
    • территории устойчивого развития.
  • за агентствами регионального развития закреплен статус полноправных участников формирования и реализации государственной региональной политики, расширен перечень их соучредителей, а также предоставлено право агентствам осуществлять платные услуги;
  • создание единой геоинформационной системы, на основе которой в онлайн-режиме будут осуществлять мониторинг и оценку восстановления и развития каждой громады и региона;
  • государственный фонд регионального развития определен основным финансовым инструментом реализации государственной региональной политики, а фонд восстановления и развития — основным источником восстановления Украины.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что план восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, восстановление, Минрегион, территориальные общины
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