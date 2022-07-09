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США предоставит 368 млн долларов в поддержку украинских беженцев

США предоставит 368 млн долларов в поддержку украинских беженцев

КИЕВ. 9 июля. УНН. Соединенные Штаты предоставит почти 368 миллионов гуманитарной помощи для Украины. Средства будут направлены на поддержку украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

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"Наша преданность народу Украины решительна. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии", — написал Блинкен в Twitter.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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