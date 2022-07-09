Бен Уоллес посетил украинских военных на учениях в Британии

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, прибывших на обучение в Великобританию. Об этом информирует пресс-служба правительства страны, передает УНН.

Детали

Министр обороны посетил украинских военных на этой неделе. Он отметил, что эта обучающая программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией.

Программа является частью неизменного обязательства государства в поддержке Украины в ее борьбе против непровоцированного вторжения россии. Она включает более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи, более 5 тысяч единиц противотанкового оружия NLAW и реактивных систем залпового огня M270.

Уоллес добавил, что учения будут проходить на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

Программа направлена ​​на предоставление новобранцам добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на подготовке военнослужащих Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Правительство страны оперативно закупило автоматы АК для программы, поэтому украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой.

Эту идею поддержала Уэльская гвардия, которая испытала более 2400 таких винтовок в течение 17 дней, чтобы убедиться, что они готовы к тому, чтобы украинцы начали учебу.

Великобритания также предоставила одежду и снаряжение для поддержки украинских солдат.

В частности, издано:

Средства индивидуальной защиты, включая шлемы, бронежилеты, средства защиты глаз, наушники, средства защиты таза и индивидуальные аптечки первой помощи.

-обмундирование и ботинки полевые;

– одежда для холодной и влажной погоды;

– дополнительное оборудование, необходимое для полевых условий, включая пончо, спальные мешки и инструменты для закапывания;

У Соединенного Королевства есть долгая история поддержки Украины в рамках операции ORBITAL, во время которой с 2015 по 2022 годы было подготовлено 22 тыс. украинских военных.

Дополнение

6 июля Уоллес сообщил, что в Великобританию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.