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Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА: кто будет исполнять обязанности

Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА: кто будет исполнять обязанности

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации, передает УНН.

Цитата

"Уволить Лагуту Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №477/2022.

Добавим

Вместе с тем, Зеленский назначил временно исполняющего обязанности.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в указе №478/2022.

Ранее

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности руководителя Херсонской облгосадминистрации (ОГА).

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, Владимир Зеленский
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