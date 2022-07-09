Протесты в Шри-Ланке: президент уходит в отставку

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на следующей неделе уйдет в отставку. Такое решение было принято на фоне массовых протестов. Об этом информирует УНН со ссылкой на News First.

Детали

Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена заявил, что проинформировал Раджапакса о решении, принятом на встрече лидеров парламентских партий, с просьбой к нему покинуть свой пост, и тот согласился.

Президент уйдет в отставку 13 июля.

Дополнение

На Шри-Ланке протестующие пошли на штурм резиденции президента страны Готабаи Раджапаксы. По информации AFP, из-за штурма резиденции, глава государства был вынужден бежать.

Протестующие на Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра. Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ согласился уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.

Напомним

Шри-Ланка накопила внешний долг объемом 51 миллиард долларов и приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов долга к погашению в этом году. Экономический кризис почти опустошил валютные резервы страны.

Также ощущается топливный кризис, на фоне которого Шри-Ланка даже направляла двух министров в россию для переговоров о дешевом топливе.

Из-за наихудшего экономического кризиса за семь десятилетий в стране разразились протесты. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против студентов-протестировщиков 8 июля перед запланированным митингом на выходных.