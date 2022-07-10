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Джонсон может уйти из политики - The Telegraph

Джонсон может уйти из политики - The Telegraph

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.

The Telegraph пишет, что он думает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями.

Издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Он уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

Напомним 

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон
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