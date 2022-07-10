ЕС намерен построить бункер для секретных переговоров – СМИ

КИЕВ. 10 июля. УНН. Европейский союз намерен построить бункер в Брюсселе стоимостью 8 млн евро, в котором будут проходить секретные переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

Детали

Согласно меморандуму ЕС с описанием проекта, в бункере смогут разместиться около 100 человек – до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал.

Помещение будет отключено от Интернета, но оснащено внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к кабинам для 30 переводчиков.

Как предполагается, бункер позволит проводить секретные переговоры и обеспечит защиту от российских и других шпионов. Зал заседаний будет закрыт сертифицированным НАТО изолирующим каркасом, который защитит от электромагнитных и радиоволн, которые можно перехватывать дистанционно.

Отмечается, что даже уборщики должны получить допуск безопасности SECRET EU, чтобы попасть внутрь. Участники секретных переговоров должны оставить свои смартфоны и другие гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

Как отмечается, объект планируется построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.

EUobserver пишет, что решение о строительстве бункера было принято на фоне вторжения россии в Украину и планов создать объединенные вооруженные силы ЕС и НАТО. Также сообщается, что недавно Бельгия выслала двух российских шпионов, специализировавшихся на перехвате сигналов. Однако Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с прослушиванием чиновников ЕС в последние годы.

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