Их ловят по всему миру: Зеленский сравнил оккупантов с нацистскими убийцами и заверил, что наказание ждет всех

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении сравнил оккупантов с нацистскими убийцами и заверил, что наказание ждет всех военных преступников. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что нацистских убийц находят и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет и заверил, что такая же судьба ждет каждого русского убийцу.

Цитата

"Их (нацистских убийц - ред.) ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание – неотвратимо для каждого русского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет их защищать. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", — заявил Зеленский.

Как сообщил Глава государства, с начала полномасштабного вторжения украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены партнеры из многих стран.

"Российский террор давно пересек тот предел, за которым многим в цивилизованном мире стало очевидно, что этот вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка", — добавил Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина "прошла испытание" Хаймарсами, хочет больше – Резников