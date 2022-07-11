Зеленский анонсировал переговоры и обращения о "восстановлении справедливости"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости и осуждать российскую агрессию, пишет УНН.

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Президент рассказал, что у него графику на ближайшие недели переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости и будут наказанию российских военных преступников.

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"Причем, эта активность направлена ​​не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", - отметил Глава государства.

Напомним

Зеленский сравнил оккупантов с нацистскими убийцами и заверил, что наказание ждет всех.