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Зеленский анонсировал переговоры и обращения о "восстановлении справедливости"

Зеленский анонсировал переговоры и обращения о "восстановлении справедливости"

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 11 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский анонсировал переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости и осуждать российскую агрессию, пишет УНН.

Детали

Президент рассказал, что у него графику на ближайшие недели переговоры и обращения, которые будут способствовать восстановлению справедливости и будут наказанию российских военных преступников.

Цитата

"Причем, эта активность направлена ​​не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", - отметил Глава государства.

Напомним

Зеленский сравнил оккупантов с нацистскими убийцами и заверил, что наказание ждет всех.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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