Президент прокомментировал «оперативную паузу» в действиях оккупантов на Донбассе

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении «оперативную паузу» в действиях оккупантов на Донбассе. Об этом информирует УНН.

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"На проходящей неделе многие говорили о якобы «оперативной паузе» в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям", — прокомментировал Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых "действительно будет пауза".

"Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли", - добавил Зеленский.