Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,81 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Компенсация за повреждение жилья: лучше не спешить с ремонтом и дождаться принятия законопроекта - адвокат
Компенсация за повреждение жилья: лучше не спешить с ремонтом и дождаться принятия законопроекта - адвокат
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3120

Президент прокомментировал «оперативную паузу» в действиях оккупантов на Донбассе

Президент прокомментировал «оперативную паузу» в действиях оккупантов на Донбассе

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении «оперативную паузу» в действиях оккупантов на Донбассе. Об этом информирует УНН.

Цитата

"На проходящей неделе многие говорили о якобы «оперативной паузе» в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту «паузу». Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы по разным направлениям", — прокомментировал Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых "действительно будет пауза".

"Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли", - добавил Зеленский.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.