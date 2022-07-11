Зеленский приказал деоккупировать юг Украины, — Резников

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации прибрежных районов, имеющих жизненно важное значение для экономики страны. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times, передает УНН.

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В своем первом интервью британской газете с начала вторжения Алексей Резников сказал, что Президент Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории, жизненно важные для экономики страны.

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"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно. Далее моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", – сказал Резников.

Напомним

Два района Днепропетровской области в субботу попали под вражеский огонь.