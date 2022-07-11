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Зеленский приказал деоккупировать юг Украины, — Резников

Зеленский приказал деоккупировать юг Украины, — Резников

Алексей Резников

Источник: Урядовий портал

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации прибрежных районов, имеющих жизненно важное значение для экономики страны. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times, передает УНН.

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В своем первом интервью британской газете с начала вторжения Алексей Резников сказал, что Президент Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории, жизненно важные для экономики страны.

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"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно. Далее моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", – сказал Резников.

Напомним

Два района Днепропетровской области в субботу попали под вражеский огонь.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Алексей Резников
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