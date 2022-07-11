путин упростил получение российского гражданства для всех украинцам

КИЕВ. 11 июля. УНН. российский диктатор владимир путин упростил получение российского гражданства для всех граждан Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.

Цитата

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики (так называемые "днр", "лнр" - ред.) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говориться в указе.

Детали

В предыдущей версии указа упрощенный порядок получения гражданства рф распространялся только на жителей в так называемых "днр", "лнр", а также Херсонской и Запорожской областей.

Дополнение

В конце мая путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей. Министерство иностранных дел Украины заявило, что указ путина "открывает путь к принуждению" жителей временно захваченных армией рф территорий приобретать российское гражданство.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во временно занятом Херсоне захватили украинские паспортные сервисы и раздают свои паспорта, говорится в сводке из ОГА за сутки.