МИД Украины вызвал поверенного Канады из-за турбины для "Северного потока"

КИЕВ. 11 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Канады из-за решения страны вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока". Об этом говорится в комментарии, который обнародовала пресс-служба МИД, пишет УНН.

Цитата

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было высказано разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1", – сообщили в МИД.

Детали

Во время беседы канадскую сторону призвали пересмотреть решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима против рф, а также создает основу для того, чтобы страна-агрессор продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы.

Напомним

1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.

Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".

Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.