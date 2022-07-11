Эрдоган после путина поговорил с Зеленским: подробности

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее сегодня он говорил с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН.

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«В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с российско-украинской войной и созданием безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Подчеркнув, что их самым большим желанием является установление мира в Украине, Президент Эрдоган заявил, что они продолжают работу над планом, подготовленным ООН по поставкам украинской зерновой продукции на мировой рынок», - сообщает канцелярия турецкого президента по итогам переговоров.

Детали

Эрдоган, как отмечается, указал на необходимость переговоров между Украиной и россией и выразил готовность предложить «все виды поддержки, включая содействие и посредничество, в стамбульском процессе».

«Президент Эрдоган поблагодарил Президента Украины Зеленского за праздничное поздравление, которое он сделал на турецком языке в видеообращении, которое он опубликовал по случаю Курбан-Байрам», - сообщили в канцелярии.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным.