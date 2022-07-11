Рада получила законопроект Зеленского о предоставлении полякам особого статуса: что он предусматривает

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский подал в ВР проект закона «Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины». В Офисе Главы государства, а также в парламенте рассказали, что предусматривает документ, пишет УНН.

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«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект Президента Украины об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины (№ 7550 от 11.07.2022)», - написала в Telegram представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Детали

По ее словам, законопроект предлагает определить, что граждане Республики Польша во время их пребывания на территории Украины имеют право на:

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

социальная защита, включающая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета;

социальные выплаты согласно законодательству Украины;

получение пособия из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Кроме того, согласно проекту закона, граждане Польши, которые будут получать образование в учебных заведениях Украины, будут пользоваться правами и обязанностями, предусмотренными для соискателей образования, которые являются гражданами Украины, в частности на получение стипендий, материальной помощи, государственной целевой поддержки.

Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, медсестры (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств - членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев.

Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Республики Польша исключительно в учреждениях здравоохранения Украины, отметила Совгиря.

Как указали в Офисе Президента, законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши аналогичных установленному в принятом 12 марта 2022 года Законе Республики Польша «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны».

Также сообщается, что Зеленский подписал указ № 484/2022 о присвоении польскому городу Перемышлю почетного знака отличия «Город-спасатель».

Отличие чествует беспрецедентную солидарность местных властей, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим родину в результате вооруженной агрессии российской федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоено это почетное отличие.

Напомним

Ранее сегодня президент Республики Польша Анджей Дуда сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня передал Верховной Раде законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши в Украине.