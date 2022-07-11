Нардеп Куницкий подтвердил, что попал в ДТП, но в другое

КИЕВ. 11 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий подтвердил, что попал в ДТП, но в другое. По его словам, фура "догнала" несколько авто и инцидент случился на Рыбальской набережной в Киеве, передает УНН.

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"Все кто читает новости, что я попал в какое-то сумасшедшие ДТП и еле-еле остался жив, это не так. Я действительно сегодня попал в ДТП. Но не по своей вине, фура врезалась в стоячие машины и просто собрала нас гармошкой, никто не пострадал. Это произошло в Киеве на Рыбальской набережной", - рассказал Куницкий.

Дополнение

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что Куницкий попал в ДТП на Новоирпинском шоссе.

Там сегодня, 11 июля в направлении Ирпеня произошло лобовое столкновение двух автомобилей БМВ и Шкода, в результате которого двое водителей погибли на месте происшествия.