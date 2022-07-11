"Проявление слабости": Зеленский прокомментировал передачу Канады газовой турбины Германии
Владимир Зеленский
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал передачу Канады газовой турбины "Северный поток" Германии, назвав это "проявлением слабости" в санкциях, пишет УНН.
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Как сообщил Президент, сегодня МИД Украины вызвал представителя Канады из-за "абсолютно неприемлемого исключения" из санкционного режима против России. Это касается турбины для газопровода «Северный поток», которую Канада "фактически передала России".
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"Если государство-террорист может вытеснить такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Это вопрос очень опасный. Причем опасный не только для Украины, но и для всех стран демократического мира. Решения о санкционном исключении будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости", – сказал Глава государства.
Зеленский отметил, что теперь можно не сомневаться, что Россия попытается полностью прекратить поставки газа в Европу и к этому теперь нужно готовиться.
Напомним
Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр промышленности Чехии Йозеф Сикела планируют заключить совместное соглашение "о газовой солидарности" между странами в условиях достаточно непростой ситуации с энергоснабжением и сокращением поставок газа из России.