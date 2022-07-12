Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,51 -0,1901 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Инициативу Кабмина по сокращению экономических размеров государства оценил эксперт: болезненно и с неизвестными социальными последствиями
Инициативу Кабмина по сокращению экономических размеров государства оценил эксперт: болезненно и с неизвестными социальными последствиями
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4545

Президент отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами

Президент отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Вечером подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 287 участников боевых действий”, — говорится в обращении

Подробности

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина достигла в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.