Президент отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 287 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

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“Вечером подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 287 участников боевых действий”, — говорится в обращении

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Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 25 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина достигла в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества.