Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 29,51 -0,1901 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Инициативу Кабмина по сокращению экономических размеров государства оценил эксперт: болезненно и с неизвестными социальными последствиями
Инициативу Кабмина по сокращению экономических размеров государства оценил эксперт: болезненно и с неизвестными социальными последствиями
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6645

Россияне убивают ради удовольствия: Подоляк прокомментировал недавние обстрелы Украины

Россияне убивают ради удовольствия: Подоляк прокомментировал недавние обстрелы Украины

Михаил Подоляк

Источник: ОПУ

КИЕВ. 12 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter написал, что украинцы защищают свою страну, а россияне убивают ради удовольствия, передает УНН.

Цитата

"Две новости, два мира. Украина уничтожает российские составы и командные пункты. Россия обстреливает жилые кварталы и мирных людей в Харькове, Николаеве и Временном Яру", — написал Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что украинцы защищают свою страну, а россияне убивают ради удовольствия.

"Но кто с мечом придет, от него и погибнет", — заметил Советник главы ОП.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.