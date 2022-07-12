В ФРГ ответили на критику Украины из-за передачи рф турбины для "Северного потока-1"

КИЕВ. 12 июля. УНН. Передача россии турбины Siemens для газопровода "Северный поток-1" не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа. Об этом заявила представитель правительства Германии в понедельник, 11 июля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят россии, пояснила она.

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Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".

С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.