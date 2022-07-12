россия просит Иран предоставить ей боевые беспилотники для войны в Украине

КИЕВ. 12 июля. УНН. россия обращается к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых беспилотников для использования в войне против Украины. Об этом сообщил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на AP.

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"Наша информация указывает на то, что правительство Ирана готовится предоставить россии до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА — ред.), в том числе способных нести оружие, в ускоренный срок", — сказал советник Белого дома.

Детали

Салливан заявил, что по информации Соединенных Штатов, Иран готовится учить российские войска использовать беспилотники уже в этом месяце. Кроме того, добавил он, это доказательство того, что мощные бомбардировки россией Украины, заставившие ее закрепить успехи на востоке страны в последние недели, "обошлись ценой поддержки ее собственного оружия".

По словам Салливана, пока неизвестно, доставил ли уже Иран какие-либо из беспилотников россии. Иранские беспилотники использовали повстанцы-хуситы в Йемене для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня, отметил советник Белого дома.

Как отметил военный аналитик из аналитического центра CNA Сэмюэль Бендетт, выбор рф Тегерана для снабжения беспилотников является "логичным", поскольку Иран "в течение последних 20 лет или более совершенствует свои боевые беспилотники". Он отметил, эти БПЛА могут быть "очень эффективными" для ударов по украинским электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и другой критической инфраструктуре.

Дополнение

российская авиация уже два с половиной месяца не входит в зону действия ПВО Украины.