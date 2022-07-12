В ЕС окончательно одобрили транш макрофина в 1 млрд евро для Украины

КИЕВ. 12 июля. УНН. Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Совет решил срочно предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро", - говорится в сообщении.

Детали

Вместе с предоставленным макрофином в 1,2 миллиарда евро, выделенным ранее в этом году, общая макрофинансовая поддержка ЕС Украине с начала войны теперь достигает 2,2 миллиарда евро, и "ожидается, что в ближайшие месяцы она еще больше вырастет", отметили в евроинституте.

Эта финансовая помощь, как отмечено, дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

Одобренная сегодня помощь направлена ​​на удовлетворение срочных и наиболее неотложных потребностей Украины в финансировании, а также на то, чтобы украинское государство могло продолжать выполнять свои важнейшие функции. Она имеет форму долгосрочного займа на льготных условиях. Она будет доступна в течение одного года и будет выплачиваться единым платежом, который может быть разделен на один или несколько траншей.

Выплата транша и оказание помощи, как сообщается, произойдут после того, как с украинскими властями будет согласован меморандум о взаимопонимании. Он будет включать в себя повышенную прозрачность и отчетность об использовании средств, а также определит параметры требований к отчетности.

Дополнение

Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро Украина должна получить до конца июля.