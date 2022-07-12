В США обсуждают разблокировку продажи наступательного оружия Саудовской Аравии – Reuters

КИЕВ.12 июля. УНН. Администрация Байдена обсуждает возможную отмену запрета США на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии. Ожидается, что любое окончательное решение будет зависеть от того, достигнет ли Эр-Рияд прогресса в урегулировании конфликта в Йемене. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В течение последних месяцев, по словам собеседников Reuters, высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии давили на своих американских коллег, чтобы те отменили политику продажи только оборонного оружия на нескольких встречах в Эр-Рияде и Вашингтоне.

По словам двух источников, внутренние обсуждения в Соединенных Штатах неофициальные и находятся на ранней стадии, в то время как официальный представитель США сообщил агентству, что сейчас с Саудовской Аравией не ведутся обсуждения относительно наступательного оружия.

Отмечается, что перед дипломатической поездкой в ​​Саудовскую Аравию Байден стремится возобновить напряженные отношения со страной, поскольку хочет увеличить поставки нефти, чтобы компенсировать потерю экспорта из россии.

По словам собеседников, решение о вероятном снятии запрета еще не было принято. Ожидается, что администрация Байдена будет действовать осторожно, обсуждая какие системы могут быть предложены, сообщили два источника.

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