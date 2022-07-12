Премьер-министр Польши назвал путина "наследником УПА"

КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал президента рф владимира путина "наследником украинских националистических организаций и УПА", пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу политика.

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Вероятно, отрывок, опубликованный в Facebook, был частью его вчерашнего выступления на церемонии чествования жертв Волынской трагедии.

"Украина видит, куда ведет национализм и империализм, и что наследник украинских националистических организаций и УПА — путин, пытающийся принести русский мир", - заявил Моравецкий.

Кроме того, премьер Польши выразил надежду, что Украина и Польша "будут строить общее будущее, основанное на правде о Волынской трагедии".

"Мы должны воспользоваться этой большой возможностью, которая появилась в такое тяжелое время, когда Украина взялась за оружие с помощью Польши, и мы открыли наши сердца и дома для украинских беженцев", - подытожил Моравецкий.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши в Украине.