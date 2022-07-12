В ЕС планируют предоставить Украине вторым траншем остальную сумму из 9-миллиардного макрофина

КИЕВ. 12 июля. УНН. Второй транш нового пакета макрофинансовой помощи на 9 миллиардов евро от ЕС для Украины будет составлять оставшуюся сумму, в дополнение к уже одобренному траншу в 1 млрд евро, то есть 8 млрд евро. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Верли Нуйц во время брифинга в Брюсселе, пишет УНН.

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"Важно подчеркнуть, что мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной макрофинансовой помощи. И второе предложение сделает возможным предоставить полную сумму помощи... Техническая работа по второму траншу продолжается, чтобы предоставить его как можно скорее", - сказала она.

На уточнение, идет ли речь именно о сумме в 8 миллиардов, пресс-секретарь ЕК подтвердила: "Сейчас мы работаем над второй частью пакета, и мы стараемся как можно быстрее продвинуться со второй частью, которая составляет 8 миллиардов".

Дополнение

12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро.

Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.