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Раде предлагают признать независимость Чеченской Республики Ичкерия

Раде предлагают признать независимость Чеченской Республики Ичкерия

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия, передает УНН.

Детали

Проект постановления №7551 зарегистрирован в Раде 11 июля.

Его авторы – Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" и внефракционный Муса Магомедов.

Отметим, что в данный момент текста постановления нет в доступе так же, как и пояснительной записки.

Напомним

Чеченская Республика Ичкерия - самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Ликвидировано российскими властями в 2000 г. после его силового возвращения в рф в качестве Чеченской республики. Во время длительных войн было убито большое количество мирных жителей.

ЧРИ провозгласила независимость от россии в 1991 году, первым президентом стал Джохар Дудаев. До сих пор ее признавали только талибы во время предыдущего правления Афганистаном (в 2000-2001 годах).

Современные российские власти приравнивают лидеров ЧРИ к террористам.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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