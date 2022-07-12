В Украине появится Служба защиты инфраструктуры: Правительство одобрило постановление

КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании принял постановление об образовании государственной Службы защиты критической инфраструктуры и обеспечении национальной системы устойчивости Украины». Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

Детали

Постановление предусматривает, что вновь созданый центральный орган исполнительной власти будет иметь специальный статус, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом Министров Украины. Он обеспечит формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и обеспечения национальной системы устойчивости.

Немчинов заверил, что создание такой службы необходимо для создания, внедрения, развития и обеспечения функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры Украины. Объектами критической инфраструктуры являются объекты или системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам.

Однако принятое постановление должно быть доработано в части установления предельной численности работников вновь соданого органа за счет соответствующего перераспределения предельной численности работников других центральных органов исполнительной власти без увеличения общей численности работников в системе ЦОИВ.

В дальнейшем вновь созданому органу будут переданы расходы от тех органов, численность которых будет сокращена, что обеспечит соответствующую экономию средств государственного бюджета.

Правительство на заседании приняло постановление «О внесении изменений в схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом территорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году».

Акт разработан с целью приведения схемы должностных окладов на должностях государственной службы соответственно действующему законодательству Украины, а именно Законам Украины «О государственной службе» и «О Государственном бюджете Украины на 2022 год».

Соответственно законодательству государственная служба должна обеспечивать достаточный уровень оплаты труда государственных служащих для профессионального выполнения должностных обязанностей, поощрять их к результативной работе.

Кроме этого определено, что схема должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы, определяются Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере госслужбы.

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленных законом.

Это постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Дополнение

В Украине определили основные принципы восстановления и развития территорий.